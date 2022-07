Tyskland vil genstarte kulkraftværker for at mindske gasforbrug

Forbundsrådet i Tyskland, de tyske delstaters parlament, har fredag stemt for en lov, der giver mulighed for at genstarte flere af landets kulkraftværker.

Dermed har begge kamre i det tyske parlament givet grønt lys til loven, der skal mindske landets forbrug af gas.

Loven skal gøre det muligt for Tyskland at genstarte kulkraftværker, som i dag er ved at blive lukket eller er på standby.