Tusindvis af tyske lejere skal indstille sig på kølige nætter

Tiltaget ventes at mindske udgifterne til opvarmning med otte procent, oplyser Vonovia.

Planen vil blive udrullet gradvist over de næste måneder og være fuldt på plads til efteråret.

Krigen i Ukraine har medvirket til kraftige prisstigninger på energi.

Vonovia har på den baggrund informeret sine lejere om, at deres varmeregninger for 2022 kan blive langt højere end i tidligere år.

I juni sagde Vonovias topchef, Rolf Buch, at han forventer, at de høje energipriser vil udløse yderligere varmeregninger for lejerne svarende til op til to måneders husleje.