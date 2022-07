Danske avisledere enige om tiltrængt tæppefald for Johnson

Berlingskes debatredaktør, Pierre Collignon, mener, at Johnson i sin tid som premierminister bragte britisk politik og debat ned til et ”dybt useriøst, populistisk niveau”, og at Johnson forspildte mulighederne for at indlede en genrejsning af Storbritannien efter brexit.

Tilbage står nu briterne med uløste problemer med mangel på boliger, infrastruktur og sundhedsvæsen i knæ og hele regioner sat af udviklingen, påpeger redaktøren.

Boris Johnson meddelte torsdag, at han trækker sig som leder af Det Konservative Parti. Dog agter han at fortsætte som premierminister, indtil der er fundet en ny konservativ leder.

En sådan løsning efterlader et politisk vakuum med tanke på, at der er krig i Europa, og at millioner af briter lider hårdt under energiprischokket, fødevarekrisen og den høje inflation med deraf følgende tab af købekraft.