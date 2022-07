Hundredvis af brandmænd kæmper mod skovbrande i Frankrig

Ilden havde angiveligt fået næring af den såkaldte Mistral-vind, der er en kraftig, kold nordvestenvind i det sydøstlige Frankrig.

For at bekæmpe branden blev 120 brandmænd, et slukningsfly og en helikopter indsat.

- Dette er en vind, som har det karaktertræk, at den udtørrer vegetationen og gør den mere modtagelig over for brand og brandspredning, siger lederen af det lokale brandvæsen, David Gaidet, til La Provence.

Han fortæller videre, at på grund af tørken er landskabet allerede så udtørret i begyndelsen af juli, som det plejer at være i begyndelsen af august.

Han understreger, at det er nødvendigt at udvise ekstrem forsigtighed under disse forhold.

Ifølge David Gaidet er ni ud af ti skovbrande i regionen forårsaget af menneskelig uagtsomhed, herunder blandt andet efterladte cigaretskodder.