Putin om invasion af Ukraine: Vi er kun lige begyndt

- Vi afviser ikke fredsforhandlinger. Men de, som afviser det, skal være klar over, at jo længere (krigen, red.) trækker ud, desto sværere vil det blive for dem at forhandle med os.

- Vi har mange gange hørt, at Vesten ønsker at kæmpe mod os til den sidste ukrainer. Det er en tragedie for den ukrainske befolkning, men det lader til, at alt peger i den retning, siger Vladimir Putin ifølge Reuters.

Rusland har tidligere beskyldt vestlige lande for at føre en ”stedfortræder”-krig mod Rusland ved at støtte Ukraine med våben og penge.