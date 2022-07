Kritik af krig kan give russisk lokalpolitiker fængselsstraf

Sagens anklager beskyldte under et retsmøde ved en distriktsdomstol i Moskva torsdag Gorinov for at ”underminere de væbnede styrker autoritet” og for at lade sig styre af ”politisk had”.

Den 60-årige Gorinovs udtalelser på mødet i marts blev optaget på en video, der kan ses på YouTube.

Under sit indlæg satte Gorinov blandt andet spørgsmålstegn ved en plan om et arrangement for børn i sin valgkreds med en udtalelse om, at ”hver dag dør der børn i Ukraine”.

Torsdag udtalte han sig igen kritisk om krigen, som det russiske styre i Kreml omtaler med vendingen ”en særlig militæroperation”.