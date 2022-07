Boris Johnson i tale: Jeg trækker mig som formand for partiet nu og som premierminister senere

Den seneste sag, som angiveligt skulle have fået flere ministre til at smutte, drejer sig om et konservativt medlem af Underhuset ved navn Chris Pincher. Boris Johnson udpegede Pincher til den ledende post som Deputy Chief Whip i Det Konservative Parti, selvom premierministeren kendte til en sag, hvor Pincher angiveligt havde krænket to mænd til en fest London.

Det skal ses i lyset af den såkaldte party-gate om fester på Downing Street under coronanedlukningen i Storbritannien. Her modtog Boris Johnson en bøde af politiet for at overtræde sine egne regler for nedlukningen.

Efterfølgende overlevede Boris Johnson et mistillidsvotum. Ifølge reglerne i Det Konservative Parti betyder det, at Boris Johnson er fredet for en ny mistillidsafstemning indtil juni næste år. Men efter internt pres efter Pincher-sagen har Boris Johnson nu selv valgt at træde af.

Der vil blive offentliggjort en præcis plan for valget af den næste konservative leder i næste uge, siger Boris Johnson.