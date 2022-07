EU er under pres for at kræve mere grønt flybrændstof

De grønne brændstoffer er dog markant dyrere end konventionelle brændstoffer. Dermed kan kravet i sig selv skade de europæiske flyselskabers konkurrenceevne og føre til højere priser for forbrugerne.

EU-parlamentet foreslår derfor, at kompensere for udgifterne ved at bruge penge fra EU’s CO2-kvotehandelssystem (ETS).

- Det vil modvirke, at flyselskaber mellemlander uden for EU for at tanke sort, siger Søren Gade.

EU-kommissær for energi, Kadri Simson, er dog forsigtig med at åbne for en stramning af forslaget. Hun frygter, at det vil ramme flyindustrien for hårdt.

- Nogle af jer udtrykker bekymring for, at EU-Kommissionens forslag ikke er ambitiøst nok. Men Refuel EU Aviation vil være den første lovgivning, der lægger bindende e-fuel forpligtelser på brændstofleverandører. Det er meget ambitiøst, siger Kadri Simson.