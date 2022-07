Den britiske premierminister, Boris Johnson, vil trække sig fra posten.

Det rapporterer flere britiske medier, herunder BBC, torsdag.

Boris Johnson vil komme med en udtalelse inden for et par timer, skriver BBC torsdag omkring klokken 10.

En talsperson for Boris Johnson bekræfter over for Reuters, at premierministeren vil komme med en udtalelse senere torsdag.