Flere britiske ministre er gået af: Landet fortjener bedre

Brandon Lewis var angiveligt blandt de ministre, der onsdag aften havde bedt Boris Johnson om at gå af.

Det har Boris Johnson igen og igen afvist. Og torsdag morgen siger Brandon Lewis altså stop.

- Jeg kan ikke ofre min personlige integritet for at forsvare tingene, som de er nu. Det er tydeligt, at vores parti, parlamentariske kolleger, frivillige og landet som helhed fortjener bedre, skriver Lewis i opsigelsesbrevet til Boris Johnson.

Brandon Lewis og Damian Hinds er de seneste i en lang række af ministre, der har trukket sig i protest mod premierminister Boris Johnson.