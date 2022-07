Boris Johnson afviser skotsk selvstændighedsafstemning

Da briterne i 2016 gik i stemmeboksen for at stemme om at forlade EU var det med et snævert flertal til ja-siden.

Men ikke i Skotland. Her var der et klart og overvældende flertal for at blive i Storbritannien. 62 procent af de skotske stemmer gik således til at blive i EU.

Det skotske nationalparti, SNP, med Sturgeon i spidsen har sammen med De Grønne flertal for at forlade Storbritannien i det skotske parlament.

55 procent af skotterne stemte i 2014 nej til at forlade Storbritannien, men førsteministerens håb er ifølge BBC, at Storbritanniens halvklodsede EU-exit kan få skotterne på bedre tanker.

Ikke desto mindre peger professor i statskundskab ved Strathclyde Universitet i Glasgow John Curtice over for BBC på, at de seneste meningsmålinger tyder på, at nej-siden stadig har føringen.