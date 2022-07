I alt 15 ministre har trukket sig i protest mod Boris Johnson

Tirsdag måtte Boris Johnson undskylde for, at han i februar havde udpeget Pincher til en stilling, hvor han skulle håndhæve partidisciplin.

Det skete, selv om Johnson var blevet orienteret om, at Pincher var anklaget for seksuelle krænkelser.

Det fik finansminister Rishi Sunak og sundhedsminister Sajid Javid til at trække sig tirsdag.

Af andre sager har Boris Johnson været i modvind under den såkaldte partygate-skandale.

Her blev det afsløret, at der var blevet holdt fester i premierministerens embedsbolig på Downing Street 10 under coronanedlukningen i 2020.

Johnson står stadig over for en parlamentarisk undersøgelse af sagen.