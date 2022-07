Boris Johnson nægter at forlade en regering i krise

Det konservative parlamentsmedlem Tim Loughton spørger Johnson under spørgetimen, om der er nogen omstændigheder, som ville betyde, at premierministeren ville gå af.

- Det er klart, hvis der var omstændigheder, hvor jeg følte, at det var umuligt for regeringen at fortsætte med det mandat, vi har fået, eller hvis jeg for eksempel følte, at vi ikke var i stand til at støtte Ukraine, ville jeg trække mig, svarer Johnson.

- Men ærlig talt er en premierministers opgave under vanskelige omstændigheder, når du har fået et kolossalt flertal, at fortsætte. Og det har jeg tænkt mig at gøre, siger han.