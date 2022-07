Boris Johnson har udpeget afløser for utilfreds finansminister

Den 55-årige Zahawi overtager som finansminister en økonomi, der lader til at have kurs mod en hård opbremsning eller ligefrem en recession.

Han vil fra dag et i sit nye embede være under pres for at yde mere økonomisk støtte til borgere, der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

Der vil desuden være et pres på finansministeren for at sænke skatterne, skriver Reuters.

Zahawi er født i Irak og kom til Storbritannien som barn med sin kurdiske familie. Siden fik han en succesfuld karriere som forretningsmand, før han gik ind i politik.