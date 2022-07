Sverige og Finland har taget endnu et skridt mod Nato

Den mulige optagelse fremhæves som historisk, da begge lande har været alliancefri siden Anden Verdenskrig på trods af relativt små militære styrker sammenlignet med Rusland.

I kølvandet på Ruslands invasion af Ukraine har Sverige og Finland begge valgt at søge om optagelse.

Sveriges udenrigsminister, Ann Linde, mener ligesom Stoltenberg, at Nato vil blive styrket med finsk og svensk deltagelse.

- Vi er meget taknemmelige for den stærke støtte, som vores indlemmelse har fået fra de allierede, siger hun i Bruxelles.

Men ikke alle lande har været lige begejstrede.

Tyrkiet har løbende udtrykt utilfredshed med især Sveriges kurs over for kurdiske grupper og tidligere stået i vejen for dagens ceremoni.