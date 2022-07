Ukraine ønsker sikkerhedsgarantier for eksport af korn til søs

Ukraine, der er blandt verdens førende eksportører af korn, beskylder Rusland for at lægge hindringer i vejen for ukrainske fragtskibe.

Korn fra Ukraine bliver hovedsageligt transporteret via Sortehavet.

Før den russiske invasion i slutningen af februar plejede Ukraine at afskibe over 50 procent af landets korneksport fra Odesa, der er Ukraines største eksporthavn i Sortehavet.

- Det er en meget vigtig ting, at nogen garanterer sikkerheden for skibe fra dette eller andre lande. Bortset fra Rusland, som vi ikke stoler på. Vi har derfor behov for sikkerhed for de skibe, der kommer hertil for at laste (korn, red.), siger Zelenskyj.