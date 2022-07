Spanien beslaglægger undervandsdroner til smuglere

I alt otte personer er anholdt i forbindelse med undervandsdronerne, hedder det.

- De tre droner, hvoraf en praktisk talt var færdigbygget, mens de to andre var ved at blive konstrueret, skulle have været givet til franske narkotikasmuglere, som ville smugle store mængder af kokain, hedder det i pressemeddelelsen fra politiet.

Hver af de tre droner kunne medbringe 200 kilo.

De spanske myndigheder siger, at det er første gang, at sådanne fartøjer er blevet beslaglagt. Undervandsdronerne bliver officielt omtalt som ubemandede undervandsfartøjer, UUV’ere.