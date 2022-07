EU-kommissær ønsker undersøgelse af døde migranter

Den spanske premierminister, Pedro Sanchéz, har på sin side givet ”mafia”-menneskesmuglere skylden for det voldelige og dødelige drama ved grænsen.

- Det var et angreb på vort lands territoriale integritet, siger Sanchéz ifølge Reuters.

På den baggrund er der behov for en grundig undersøgelse, mener Ylva Johansson.

- Det er meget svært præcist at vide, hvad der skete på den sorte fredag. Men det vi ved nu er, at migranterne forsøgte at krydse en grænseovergang, der er forbeholdt lokale beboere. Denne overgang har fire snævre korridorer. Da den store menneskemængde trængte ind, blev mange unge mænd og drenge kvast til døde, siger Ylva Johansson.

Hun peger på, at en måde til at undgå lignede episoder ikke skal findes på selve grænsen. Men snarere i et tættere samarbejde med partnerlande i Afrika.