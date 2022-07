Rapport: Tørke i dele af Portugal og Spanien er ekstreme

Øgruppen Azorerne ligger i Atlanterhavet omkring 1500 kilometer fra Portugals kyst. Højtrykket her har stor indvirkning på vejret og klimaet i Vesteuropa.

I den opsigtsvækkende rapport, som er offentliggjort i tidsskriftet Nature Geoscience, hedder det, at forandringerne i klimaet i den nordlige del af Atlanterhavet er enestående set over det seneste årtusind.

Forskerne har anvendt simulationer af klimamodeller for at studere udviklingen gennem 1200 år. De konkluderer, at højtryksområdet begyndte at vokse over et større område for omkring 200 år siden, da drivhuseffekten fra især CO2 begyndte at tage til.