Droner søger efter overlevende efter gletsjerkollaps i Italien

Redningstalsmand Michela Canova siger, at en ”strøm af sne, is og jord” ramte en sti, på et tidspunkt hvor flere grupper befandt sig der, og ”nogle af dem blev ramt”.

Chefanklager i byen Trento har ifølge avisen Corriere della Serra sagt, at han frygtede, at dødstallet kunne blive ”fordoblet eller tredoblet” baseret på antallet af biler på parkeringspladsen.

Men Michela Canova opfordrer til, at folk afholder sig fra at spekulere. Han siger, at antallet af involverede klatrere og bjergvandrer ”endnu ikke kendes”. Otte mennesker er blevet bjærget med skader.