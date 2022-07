Rusland planlægger fortsat fremmarch efter sejr i nøgleby

- Det gør meget ondt, men det her er ikke at tabe krigen.

Hajdaj kalder tilbagetrækningen ”centraliseret” og indikerer dermed, at den havde været planlagt og foregik ordentligt. Men der var risiko for, at ukrainske styrker ville blive omringet.

- Men for dem (de russiske styrker) er mål nummer ét Donetsk-regionen. Slovjansk og Bakhmut vil komme under angreb. Bakhmut er allerede under voldsomme bombardementer, siger han.

Større dele af Donbas kontrolleres af det russiske militær og separatister, der har skabt to selverklærede prorussiske republikker i det østlige Ukraine. Ingen af de to er internationalt anerkendt.

Regionerne blev anerkendt som selvstændige af Ruslands præsident, Vladimir Putin, kort før krigen blev indledt 24. februar.