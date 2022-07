Zelenskyj erkender tab af østukrainsk by

- At vi vil vende tilbage takket væres vores taktik, takket være vores stigende forsyninger af moderne våben, siger Zelenskyj.

Kampene i Lysytjansk har tiltrukket sig fokus, da det var den sidste større by i regionen Luhansk på ukrainske hænder.

Den ligger ved floden Donetsk - på den modsatte bred af byen Sjevjerodonetsk. De to byer betegnes ofte som tvillingebyer.

Med Lysytjansk på russiske og separatisterne hænder vurderes det ifølge nyhedsbureauet AFP, at de vil få mulighed for at trænge længere ind i Donbas. Det er den østlige region, som udgøres af Donetsk- og Luhansk-regionerne.