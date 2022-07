Mindst seks personer er dræbt i gletsjerulykke i Italien

Ulykken sker, dagen efter at der blev målt en rekordhøj temperatur på 10 grader på gletsjerens top.

- En lavine af sne, is og sten ramte en sti på et tidspunkt, hvor der var flere klatrere på stien. Nogle af dem blev revet væk, siger talskvinde for redningstjenesten Michela Canova.

Søgningen efter overlevende blev sat på pause søndag, men fortsætter tidligt mandag.

To af de sårede er bragt til hospitalet i byen Belluo, en person, der er i mere alvorlig tilstand, er bragt til et hospital i Treviso, fem personer er bragt til et hospital i Trento.