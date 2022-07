Fire meldes dræbt i gletsjerulykke i italiensk bjergområde

Ulykken skal være sket tæt på bjerget Marmolada i bjergkæden Dolomitterne.

Her skal gletsjerstykket have forårsaget et sneskred på bjergsiden, som har ramt over et dusin bjergvandrere på en populær rute i området.

Tidligere på dagen skrev det nationale alpine redningsberedskab på Twitter ifølge AP, at mindst fem helikoptere og redningshunde var involveret i en aktion.

Det står ikke umiddelbart klart, hvorfor gletsjerstykket har revet sig løs.

Men temperaturerne er for tiden meget høje i Italien.