Passager sigtes efter påkørsel af norsk anti-islamisk leder

En video af hændelsen viser, at lederen af ”Stopp Islamiseringen av Norge” (Sian), Lars Thorsen, blev påkørt flere gange. Der var fire andre i bilen.

Det skete, kort tid efter, at de fem havde brændt en koran af i et vejkryds. Politiet mener, at der er en forbindelse til påkørslen.

Ingen af de fem personer i bilen kom noget alvorligt til under påkørslen.

En af de fem blev kørt til behandling på et hospital. De øvrige blev undersøgt af en læge.

Men politiet ser med alvor på sagen.