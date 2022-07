Hviderusland beskylder Ukraine for missilangreb

Han fremlægger ikke nogen former for bevis for sin påstand. Heller ikke uafhængige kilder har bekræftet hans påstande.

Lukasjenko har en tæt alliance med Ruslands præsident, Vladimir Putin, og har tidligere ladet russiske soldater gå ind i Ukraine fra hviderussisk territorium. Han siger lørdag, at han ikke ønsker en krig med Ukraine.

- Men vi vil kæmpe, hvis vort territorium bliver besat, siger han.

I sidste uge sagde Ukraines militære efterretningstjeneste, at russiske kampfly for første gang havde beskudt Ukraine fra det hviderussiske luftrum.