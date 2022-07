Tysklands kansler indleder ny kampagne for at tackle krise

Iagttagere siger, at udfordringen for den siddende koalitionsregering, der består af socialdemokraterne i SPD, miljøpartiet De Grønne og det liberale FDP, er at bevare den sociale ro og konsensus, mens der skal skabes et nyt grundlag for, hvordan landets økonomi kan vokse.

I processen vil der blandt andet blive drøftet et forslag fra arbejdsminister Hubertus Heil. Han har lagt op til, at der skal ydes særlig økonomisk støtte i form af engangsbeløb til lavtlønnede.

Lederen af Det Tyske Institut for Økonomisk Forskning, DIW, Marcel Fratzscher, siger til dpa, at kun højere lønninger og vedholdende økonomisk hjælp fra det offentlige hjælper.