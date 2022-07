Anti-islamisk leder påkørt i Norge efter koranafbrænding

Det skete kort tid efter, at en formodet koran blev brændt af i et vejkryds. Politiet mener, ifølge NTB, at påkørslen skete på grund af koran-afbrændingen.

– Vi har al grund til at formode, at bilen fra Sian blev påkørt med vilje, hvilket førte til, at den kørte af vejen og væltede om på taget. Føreren af den bil, der forårsagede ulykken, er anholdt, lyder det fra politiet i Oslo.

Indsatsleder Tore Barstad siger til Norges TV 2, at bilføreren er sigtet for forsøg på grov vold.

Der var fem personer i Sian-bilen. En af dem er blevet kørt til behandling på et hospital. De øvrige bliver undersøgt af en lægevagt.