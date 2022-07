Hamburg advarer om mulig rationering af varmt vand under krise

- Jeg kan garantere for, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at undgå, at private husholdninger efterlades uden gas. Men vi har under coronakrisen lært, at vi ikke skal komme med løfter, som vi ikke er sikre på, at vi kan holde, siger Müller.

Han understreger også, at man ikke står over for el-, olie- eller benzinmangel. Derudover siger han, at selv hvis Rusland lukker helt for gassen, vil der kommer leverancer fra andre lande.