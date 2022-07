Den italienske storby Venedig er en yndet feriedestination, men måske har byen været lidt for populær.

I hvert fald fik byen efter coronapandemien øjnene op for, at byens mange turister ikke kun er en god ting.

»Corona fik os til at indse, at det, der var en hverdagsbegivenhed før corona, ikke længere er acceptabelt - mentaliteten har ændret sig, ligesom følsomheden over for menneskemængder har ændret sig,« sagde Venedigs rådmand for turisme, Simone Venturini, ifølge CNN til den italienske TV-station RAI i april.