Ukraines hær siger Rusland brugte fosforbomber

Den amerikanske tænketank Institut for Krigsstudier (ISW) sagde fredag, at det var en ukrainsk offensiv med raketangreb og artilleriild, der fik russerne til at trække sig fra Slangeøen torsdag.

Rusland har påstået, at tilbagetrækningen fra Slangeøen blev udført med gode intentioner. Russerne hævdede, at det var for at skabe en åben korridor for korneksport fra Ukraine.

Men ifølge tænketanken forholdt det sig anderledes. Tænketanken følger krigen tæt og kommer dagligt med rapporter om dens udvikling.