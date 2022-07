To briter anklaget for at kæmpe for demokratisk Ukraine

To britiske statsborgere, Dylan Healy og Andrew Hill, er blevet anklaget for”lejesoldats-aktiviteter” i det russisk-støttede separatistområde i det østlige Ukraine. Det skriver det russiske nyhedsbureau Tass fredag.

Tass citerer en kilde i magtstrukturerne i den selvudråbte Folkerepublik Donetsk (DPR) for oplysninger om, at sagen er blevet indledt, og at der er rejst anklager mod de to mænd i henhold til republikkens egen kriminallovgivning.