Ny festskandale har ramt Boris Johnsons regeringsparti

I brevet indrømmede Chris Pincher, at han havde ”drukket alt for meget” og opført sig pinligt sent onsdag aften.

- Jeg har bragt mig selv og andre mennesker i forlegenhed. Det er den sidste ting, jeg har lyst til at gøre, og jeg vil undskylde for det til dig og dem, der er berørt, skriver han i brevet.

Ifølge flere britiske medier er Pincher anklaget for at befamle to mænd foran andre mennesker på den eksklusive natklub Carlton Club i London.

Chris Pincher fortsætter som folkevalgt og vil støtte Johnson og hans regering.