EU-chef vil støtte Ukraine gennem lang vej til EU-medlemskab

- De næste skridt er inden for rækkevidde. Men de vil kræve hårdt arbejde, siger formanden.

Hun uddyber, at de næste skridt blandt andet gælder vedtagelsen af en medielov.

Derudover skal der implementeres nye regler, der begrænser oligarkers indflydelse og udnævnes embedsmænd, der har til opgave at bekæmpe korruption.

Volodymyr Zelenskyj opfordrer lovgiverne i parlamentet til at vedtage alle disse tiltag. Han siger desuden, at Ukraine hurtigt skal blive medlem af EU. Han vil for alt i verden undgå, at processen vil tage årtier.