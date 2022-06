Polsk hegn på grænsen til Belarus er færdigbygget

Polen har torsdag færdigbygget et kraftigt grænsehegn langs grænsen til Belarus. Det skal forhindre flygtninge og migranter i at komme ind i Polen fra nabolandet.

Opførelsen af grænsehegnet blev indledt sidste vinter, da tusindvis af migranter fra Mellemøsten og Afrika forsøgte at komme ind i Polen. Belarus forsøgte ifølge flere EU-parlamentsmedlemmer at fremkalde en ”falsk flygtningekrise” ved at sende migranter fra Mellemøsten ind over EU’s ydre grænse i Polen.