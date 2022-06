Natos oprustning beroliger de baltiske lande

Natos hurtige udrykningsstyrke er i dag på 40.000 soldater. Det vurderes imidlertid, at der er brug for markant oprustning for at kunne modstå truslen fra Rusland i den østlige del af alliancen.

Natos generalsekretær er ikke bekymret for, om det vil lykkes at få Nato-landene til at afsætte de nødvendige soldater.

- Jeg forventer, at allierede bidrager med de nødvendige styrker. Det har de gjort tidligere, og det forventer jeg også vil ske denne gang, sagde Jens Stoltenberg onsdag.

Forskellen i forhold til tidligere bliver desuden, at styrkerne vil være i højt beredskab og være dedikeret til at forsvare bestemte lande. Eksempelvis har Tyskland afsat en brigade til at forsvare Litauen.

Dermed vil Natos militære ledere vide præcist, hvilke styrker de kan indsætte i de enkelte lande i tilfælde af et angreb.

- De 300.000 soldater er delt i to grupper. Den ene vil være klar inden for ti dage, mens den anden del vil være klar inden for 30 dage, sagde Jens Stoltenberg onsdag.