Rusland har forladt Den ukrainske ø Zmiinyi- Slangeøen - i Sortehavet.

Det russiske forsvarsministerium påstår, at det sker for at demonstrere, at der er åbnet en korridor for korneksport fra Ukraine. Den forklaring nævner ikke noget om, at Ukraine militær over de seneste uger har gennemført adskillige angreb mod russiske tropper på øen eller på vej til øen med forsyninger.