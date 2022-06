Rusland har åbnet korridor for korneksport fra Ukraine

Rusland har forladt Zmiinyi-øen - Slangeøen - i Sortehavet for at demonstrere, at der er åbnet korridor for korneksport fra Ukraine. Det oplyser det russiske forsvarsministerium.

I Ukraine bekræfter præsidentkontoret, at russiske soldater er trukket tilbage fra Slangeøen.

Russerne besatte Slangeøen den dag, hvor de indledte invasionen. Øen blev kendt i hele verden, da ukrainske grænsevagter på øen afviste at overgive sig, da de stod over for et russisk krigsskib.