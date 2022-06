Norsk politi tror flere var involveret i masseskyderi

Tirsdag var 116 vidner indtil videre blevet afhørt. Mindst lige så meget bevismateriale, herunder videoer, var blevet gennemgået.

Berg siger, at der kan komme flere anholdelser, og at PST holder fast i antagelsen om, at det drejer sig om et islamistisk terrorangreb.

Den sigtede har tidligere været i PST’s søgelys på grund af sin radikalisering. Men det blev dengang vurderet, at han ikke var voldelig.

På pressemødet onsdag er det blevet meddelt, at vurderingen af terrortruslen i Norge er blevet sænket til det næsthøjeste niveau.

Politidirektør Benedicte Bjørnland siger i en opfordring til befolkningen, at alle bør forsøge at leve som normalt.

Dog skal landets borgere i fremtiden muligvis vænne sig til at se svært bevæbnede betjente i gadebilledet, lyder det.