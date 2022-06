Nordmænd skal måske vænne sig til bevæbnet politi i gaderne

- Man kommer måske til at se mere uniformeret og svært bevæbnet politi.

På pressemødet er det blevet meddelt, at vurderingen af terrortruslen i Norge er blevet sænket til det næsthøjeste niveau.

De norske myndigheder havde ellers hævet det til det højeste efter et dødeligt masseskyderi i Oslo natten til lørdag, hvor to personer mistede livet. 21 blev såret under angrebet.

Selv om trusselsniveauet er blevet sænket, fastslår politiet, at terrortruslen forbliver høj.

- Terror eller voldshændelser i Vesten kan vække stærke følelser og inspirere andre til at gennemføre lignende angreb, siger Roger Berg under pressemødet.