Efter at han fik bøden, har han flere gange undskyldt og påtaget sig skylden.

- Det gik ikke op for mig dengang - eller siden - at en samling i kabinetrummet lige før et vigtigt møde om covid-strategi kunne være et brud på reglerne.

- Jeg gentager, at det var min fejl, og jeg undskylder oprigtigt for den, sagde han i parlamentet sidst i april.

Boris Johnson afviser dog at have vildledt parlamentet.

Bevidst at vildlede parlamentet er en forseelse, som under det ministerielle kodeks kan føre til, at en minister trækker sig.

Parlamentarikere - både fra oppositionen og fra Johnsons eget parti - har opfordret premierministeren til at trække sig i kølvandet på den såkaldte ”Partygate”.