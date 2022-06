Polsk appeldomstol kræver LGBT-fri zoner afskaffet

Den bragte Polen på kollisionskurs med EU, der holder fast i, at det er et brud på europæisk lov at diskriminere folk på grundlag af deres seksualitet.

Forbuddet betød, at LGBT-personer ikke måtte kysse eller holde i hånd i det offentlige rum. Det blev også forbudt at tale om homoseksualitet i skolerne.

LGBT er en forkortelse af lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner.

En trussel om at miste økonomisk støtte fra EU fik efterfølgende flere af de polske regioner til selv at droppe LGBT-forbuddet.