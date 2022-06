Norsk politi håber at høre terrorsigtets forklaring onsdag

Politiet vil onsdag gøre et nyt forsøg på at afhøre den 42-årige mand, der er sigtet for terror efter angrebet i Oslo natten til lørdag, hvor to mænd blev dræbt.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Indtil videre har manden nægtet at lade sig afhøre. Hans forsvarsadvokat, John Christian Elden, er i dialog med politiet, der håber at gennemføre den første fulde afhøring.