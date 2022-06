29/06/2022 KL. 06:35

Overblik: Få seneste nyt om krigen i Ukraine

Rusland har problemer med at komme ind i nøgleby. Zelenskyj har bedt FN's Sikkerhedsråd om, at ekskludere Rusland. Sverige og Finland har formelt brudt støtte til kurdiske grupper og nærmer sig en optagelse i Nato. Få overblikket over den seneste udvikling her.