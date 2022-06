Kofod: Sverige og Finland i Nato styrker dansk sikkerhed

- Det skete enstemmigt i Folketinget, hvilket jeg er rigtig glad for og stolt over. At vi som et af de allerførste lande har vedtaget at byde Sverige og Finland velkommen, siger Jeppe Kofod.

De øvrige Nato-lande skal dog også ratificere aftalen. Jeppe Kofod forventer dog, at den formelle optagelse af Sverige og Finland vil gå hurtigt, selv om han ikke tør spå om godkendelses-processen i alle 30 NATO-lande.

- Jeg ved, at mine kolleger i de andre Nato-lande også er optaget af, at det skal gå hurtigt.

- Og glæden, jeg kan mærke i Nato her til aften, gør, at jeg tror, det vil gå forholdsvis hurtigt. Men der kan være forskellige procedurer i landene, der gør, at det kan trække ud, siger Jeppe Kofod.