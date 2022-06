Klitschko: Ukraine skal være en bølle over for Rusland

- Vi skal være en bølle over for bøllen. Det er den eneste måde at stoppe det på. Og i dette tilfælde er Rusland bøllen, siger Wladimir Klitschko.

I sin boksekarriere havde Klitschko tilnavnet Doktor Stålhammer for sin evne til at vinde på knockout. Men i Madrid understreger Klitschko, at det altoverskyggende mål med kampen er fred. Ikke bare i Ukraine, men også for Ukraines nabolande.

- Hvis Ukraine giver efter, vil Putin prøve igen med nye lande. Den næste verdenskrig må ikke bryde ud. Så lad os stoppe ham i Ukraine, siger Wladimir Klitschko.