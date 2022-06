Pride-støtter er strømmet til Oslos rådhusplads trods aflysning

En anden af de fremmødte siger til norsk TV 2:

- Det er for at vise sammenhold. Det er vigtigt at vise synlighed og vise at, vi ikke har tænkt os at tie stille. Det er virkelig ubehageligt at være her. Jeg er bange, men det er vigtigt at møde op.

Årsagen til politiets opfordring om at aflyse var, at arrangementet stod til at blive væsentligt større, end det i første omgang var planlagt.

Chefen for Politiets Sikkerhetstjeneste i Norge, Roger Berg, har samtidig sagt, at man frygter nye angreb efter skyderiet i weekenden.

Politiets Sikkerhetstjeneste - det norske svar på Politiets Efterretningstjeneste i Danmark - har hævet Norges terrortrussel til ”ekstraordinær”. Det er niveau 5 på en skala fra 1 til 5.