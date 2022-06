Kofod øjner mulighed for unikt nordisk sikkerhedssamarbejde

- Vi kommer til at arbejde tæt sammen om hjælp til Ukraine, sanktionerne mod Rusland, at konfrontere Rusland i internationale organisationer og sikkerhedssamarbejdet omkring Østersøen og Arktis, siger han.

På Nato-topmødet ventes alliancen blandt andet at vedtage at øge sin hurtige indsatsstyrke, NRF, fra 40.000 til 300.000 kampklare soldater. Det varslede generalsekretær Jens Stoltenberg mandag.

Kofod ser forsvarsinvesteringer som et vigtigt signal til Rusland.

- Det er klart at for at kunne bevare freden og sikkerheden i Europa, så er det vigtigt, at vi investerer i forsvar og afskrækkelse. Og det er det, vi gør, siger han.

Situationen med de finske og svenske ansøgninger kan dog kaste skygger over mødet. Tyrkiet har udtrykt modstand over ansøgningerne og langet ud efter især Sverige for en i tyrkiske øjne slap kurs over for Det Kurdiske Arbejderparti (PKK).