- Centeret udgjorde ikke nogen trussel for den russiske hær - ingen strategisk værdi. Folk vil bare gerne leve et normalt liv, og det gør russerne vrede. På grund af hjælpeløshed fortsætter Rusland med at ramme civile, skriver præsidenten ifølge den britiske avis BBC.

Han tilføjer, at det er nyttesløst at håbe på anstændighed og medmenneskelighed fra Rusland.

Guvernør Dmytro Lunin fra Poltava-regionen, hvor Krementjuk ligger, siger mandag aften, at mindst ti personer er døde i angrebet.

Derudover skal 40 personer være såret.