Fire mænd idømt fængsel for angreb under Paludan-uro

De fire dømte bekræftede under retssagen, at de var i Sveaparken langfredag og deltog i urolighederne i forskellig grad. Det er bevist, at de kastede sten mod politiet, mens nogle af dem kravlede over politiets afspærringer.

Chefanklageren i sagen kaldte volden mod politiet for grov og omfattende. Anklagemyndigheden krævede fængsel på mellem otte og ti år.

Under uroen i Sveaparken blev mindst 71 politifolk såret eller skadet, mens otte politibiler blev delvist ødelagt. Tre politihunde blev også såret.

I alt blev der ødelagt politibiler og anden udrustning for over 2,5 millioner svenske kroner.

I 2019 forsøgte Paludan at blive valgt til Folketinget i Danmark uden held. Da hans far er svensk, har han siden kunnet opnå svensk statsborgerskab. Nu forsøger han at få sit parti, Stram Kurs, til Riksdagen i Sverige. Her er der valg 11. september i år.